Parcheggio-centro Collegamento riattivato

Sarà riattivato a partire da sabato l’impianto delle scale mobili che collega il parcheggio del Foro Boario-Campo della Fiera al centro storico. Lo ha deciso la Giunta comunale con un atto di indirizzo approvato nell’ultima seduta in previsione del notevole aumento dei flussi turistici atteso per l’ultimo fine settimana del mese di marzo. Il funzionamento dell’impianto era stato sospeso il 16 gennaio scorso nell’ambito delle misure per il contenimento dei costi energetici. Inizialmente prevista per il primo aprile, la riattivazione delle scale mobili è stata quindi anticipata. Il blocco del funzionamento aveva dato origine a qualche disservizio e lamentela, ma era stato deciso in questo periodo anche in considerazione del calo turistico del mese, dal momento che l’impianto delle scale mobili viene utilizzato quasi esclusivamente dai turisti di cui nelle prossime settimane è previsto un maggiore afflusso.