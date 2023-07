Parcheggio-camper Elettricità entro l’anno

Entro la fine dell’anno il parcheggio per camper di via del tiro a Segno sarà finalmente dotato di un sistema di alimentazione elettrica a disposizione dei utenti. Ci sarà ancora da attendere per gli amanti del turismo in camper che almeno fino alla fine dell’anno saranno costretti ad un breve soggiorno nella città di Spoleto perché impossibilitati ed effettuare la ricarica di energie elettrica nelle due nuove aree camper allestite di recente dal Comune.

Per quella più frequentata ovvero quella che si trova in prossimità della scala mobile di via Ponzianina l’amministrazione comunale ha trovato una soluzione inserendo l’intervento nell’ambito del progetto Smart Mobility che prevede un investimento di 1.5 milioni di euro finanziato in parte nell’ambito di Agenda Urbana, ma anche attraverso l’imposta di soggiorno. Gli interventi di ammodernamento dell’intero sistema digitale cittadino che tra l’altro prevede anche la sostituzione di tutti i parcometri dei parcheggi pubblici sono già stati avviati e dovrebbero terminare in circa quattro mesi.

Per quanto riguarda invece la seconda area camper, quella di via Fratelli Cervi, sicuramente meno frequentata di quella di via del Tiro a Segno, al momento non sono previsti interventi. Entrambi i due nuovi parcheggi per camper sono a pagamento, ma in città rimane comunque attiva anche la terza area camper in via dei Filosofi gratuita e dotata comunque di sistema di scarico delle acque.