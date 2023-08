Parcheggi, resta l’allarme Disagi continui e disservizi per turisti e commercianti

La situazione parcheggi continua ad essere una dolorosa spina nel fianco per Gubbio.

In particolare per quanto riguarda le aree di sosta a pagamento, soprattutto quella dietro l’edicola di Piazza Quaranta Martiri, la cui gestione sembra non riuscire a stare al passo con i tempi, creando disagi e disservizi per turisti e gestori di attività. Una problematica presente da tempo è quella dei parcometri, i quali accettano solo ed esclusivamente monete, con i visitatori che si trovano in difficoltà non potendo usufruire del servizio con banconote, carte di credito e neanche applicazioni che permetterebbero un pagamento facilitato. Per ovviare a questa circostanza, si era deciso di reinstallare le sbarre di accesso e di uscita dal parcheggio coadiuvate da un dispositivo che consentirebbe di saldare il conto della sosta prima di salutare Gubbio. Un fattore che rappresenterebbe un importante vantaggio per tutta la città, perché i turisti non sarebbero obbligati a dover decidere quando ripartire al momento dell’arrivo ma solo una volta conclusa la visita della città di pietra.

Una soluzione che a prima vista poteva risultare idoneo, ma il dispositivo non è funzionante, con un cartello affisso sopra che recita “Disattivato per motivi tecnici”. I turisti devono dunque cedere e pagare nei due parchimetri disponibili, uno in cima e uno in fondo al parcheggio di Piazza Quaranta Martiri: la difficoltà sta ovviamente nel reperire le monete – molti ne sono sprovvisti in un mondo dove la valuta digitale sta prendendo sempre più piede – rendendo la situazione insostenibile per i commercianti limitrofi, che lamentano una continua richiesta di informazione e cambio moneta che, consigliano, dovrebbe essere effettuata da chi gestisce l’area di sosta.

A questo si aggiungono le precarie condizioni di manutenzione del parcheggio dell’ex seminario, specialmente nella parte bassa, quella non asfaltata ma sterrata e piena di buche, causate sì dal passaggio di vetture ma anche dagli agenti atmosferici: un biglietto da visita poco lusinghiero per una città come Gubbio che cerca di fare del turismo la sua parte migliore. Un problema che deve essere risolto al più presto anche per permettere ai cittadini di usufruire al meglio dei servizi offerti dalla città.