Parcheggi comunali: appaltati solo i servizi di gestione

ORVIETO I parcheggi interrati e le scale mobili non saranno privatizzati, ma resteranno in mano al Comune, l’appalto per i privati riguarderà i servizi di gestione. La precisazione viene dall’assessore alla mobilità Gianluca Luciani. "Si tratta di un rinnovo di un appalto di servizi strumentali affidati dal Comune che mantiene la gestione diretta dei parcheggi e quindi anche l’introito degli incassi-dice l’assessore-; le modalità di gestione restano invariate rispetto alla situazione attuale e non si può quindi parlare di privatizzazione accostando il fisiologico rinnovo di un appalto in scadenza ad operazioni ipotizzate negli anni scorsi da altre amministrazioni". L’appalto riguarda i servizi di gestione e controllo di tutte le attività di funzionamento delle aree di sosta automatizzata, degli impianti di risalita meccanizzata, delle pulizie e altri servizi accessori da svolgersi all’interno delle aree, dei parcheggi e degli immobili del Comune in scadenza il 31 gennaio 2024.