Parcheggi automatizzati, si cambia. La gestione sarà affidata ai privati

Un appalto da 386mila euro in tre anni per gestire i parcheggi automatizzati e le scale mobili. Cercasi gestori di parcheggi. A distanza di molti anni da quando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Toni Concina provò senza successo a privatizzare i parcheggi a pagamento, adesso si cerca di percorrere la stessa strada. Il contratto che ha una durata di tre anni e che potrà essere rinnovato per altri tre anni, ha ad oggetto: "L’affidamento, in appalto di servizi, della gestione e controllo di tutte le attività di funzionamento delle aree di sosta automatizzata e impianti di risalita sotto la direzione e il coordinamento del Comune e del mantenimento in stato di massima pulizia, igiene ed ordine delle strutture oggetto del servizio stesso, il pieno rispetto delle leggi e normative che regolano il rapporto con il personale e l’uso di materiali e smaltimento di rifiuti". La gara d’appalto per l’affidamento del servizio prevede una base di 128 mila euro all’anno con i concorrenti che dovranno presentare offerte al ribasso. Per far fronte all’appalto, il Comune ha ipotizzato per il 2024 una spesa di 243 mila euro, di 157 mila per il2025, dello tesso importo per il 2026 e di 13 mila euro per il 2027, ultimo anno di gestione per la prima tranche dell’affidamento che è anche il periodo nel quale si stima che possa prodursi il massimo ritorno economico per l’ente pubblico. Il gestore che si aggiudicherà la gara dovrà garantire vari servizi tra cui il portierato e la supervisione dei parcheggi, la manutenzione di primo livello degli impianti di automazione dei parcheggi e dei sistemi di pagamento automatici, il supporto alla clientela, la gestione delle casse, il conteggio e rendicontazione degli incassi, mediante resoconti giornalieri, mensili e annuali, versamento del denaro nella tesoreria comunale oltre alla reperibilità degli operatori. Cla.Lat.