Parapiglia sotto Palazzo Spada Si scontrano il sindaco e un dipendente comunale

Lite davanti al Comune tra il sindaco Stefano Bandecchi e il responsabile della comunicazione della Giunta, Gianluca Diamanti. Nelle immagini di un video registrato da un passante, che gira nelle varie chat, si capisce che i due stanno animatamente discutendo, quasi un corpo a corpo, e vengono separati da alcune persone. Poi il sindaco si volta e se ne va. In un suo comunicato, l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria afferma di avere appreso "con sconcerto quanto accaduto all’esterno del Palazzo comunale. Nell’attesa dell’ulteriore chiarimento dei fatti, l’Odg esprime pieno sostegno e convinta solidarietà al collega, pronti ad affiancarlo in qualsiasi eventuale iniziativa intenda intraprendere in ogni sede a tutela della propria dignità personale e professionale". "Visto il grave episodio, l’Odg – aggiunge la nota – sospende la richiesta di incontro con lo stesso sindaco annunciata nei giorni scorsi, esprimendo al contempo preoccupazione per il clima di intimidazione che si sta creando verso la categoria". "Ha tentato di aggredirmi ed io mi sono difeso andandomene, ma se torna ad aggredirmi di nuovo gli do due pizze – dice Bandecchi all’Ansa –. Il motivo per cui sono stato aggredito? Chiedetelo a lui. Trovo schifoso il comunicato dell’Ordine che non si dovrebbe permettere di partire dal presupposto che io sono il condannabile. Pure io sono un giornalista, iscritto all’albo dei pubblicisti, come pure l’altro è un giornalista e quindi perché l’Ordine ha già deciso che sono io in torto?". Infine, il sindaco assicura che non sarà aperta alcuna procedura interna all’amministrazione comunale: "Per me la vicenda si chiude qui". "Non intendo replicare all’ennesima provocazione del sindaco di Terni – cosi il presidente dell’Odg umbro, Mino Lorusso –. Voglio soltanto ricordare al ‘collega’ Bandecchi (già diffidato per il suo comportamento dall’Ordine del Lazio al quale appartiene) che in questi ultimi mesi - sia da presidente della Ternana calcio, che da candidato a sindaco e ora da sindaco - non ha mai perso occasione per inveire, intimidire e minacciare alcuni colleghi giornalisti di Terni". "Siamo preoccupati – osserva ancora Lorusso – della degenerazione in atto, sia per il decoro delle istituzioni che per la salvaguardia della libertà dell’informazione".