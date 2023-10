Paralizzato dopo una caduta. Indagini riaperte sull’incidente causato da una buca in strada

Testimoni da sentire, tra cui la stessa persona coinvolta nell’incidente, non ascoltata in precedenza. Nuovi accertamenti. Il gip di Perugia riapre le indagini sull’incidente nel quale un ciclista di 57 anni, Domenico Incannella, aveva riportato lesioni permanenti. La decisione del giudice Natalia Giubilei a quasi un mese di distanza dalla discussione sull’opposizione all’archiviazione, presentata dal difensore del ciclista, l’avvocato Stefano Gallo. Il quale, a una prima archiviazione, si era opposto presentando reclamo, e ottenendo dal Tribunale, di fatto, una nuova udienza in cui poter mettere in evidenza anche le risultanze di indagini difensive. L’incidente risale al 22 gennaio 2022. Incannella, appassionato ciclista corcianese, stava percorrendo la strada tra Ponte Pattoli e Pieve San Quirico, quando era finito dentro una buca, larga due metri e profonda uno e mezzo, che, in quel momento era piena d’acqua, presumibilmente a causa del guasto delle tubazioni sotterranee. Il ciclista pensava si trattasse di una pozzanghera niente di più, perché la buca era praticamente invisibile, ma nel tentativo di attraversarla era caduto nella voragine, larga due metri e profonda uno e mezzo. In seguito alla caduta, era rimasto tetraplegico. Sulla scorta della denuncia presentata contro il Comune e Umbra Acque, responsabile della manutenzione, era stata avviata una prima indagine che si era conclusa con la richiesta di archiviazione da parte della Procura. Richiesta a cui Incannella, tramite il suo legale, si era opposto. Secondo la pubblica accusa, si era trattata di una fatalità e non evidenziava responsabilità di terzi. L’archiviazione era stata accolta dal gip, a quel punto Incannella, tramite il legale, aveva presentato ricorso ottenendo che il caso fosse nuovamente affidato al gip per essere discusso, come avvenuto a settembre. La difesa, in quella circostanza, aveva confermato diversi elementi frutto di indagini difensive. Ieri la decisione di rinviare gli atti alla Procura per ulteriori indagini.