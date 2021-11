Assisi (Perugia), 12 novembre 2021 - Papa Francesco intorno alle 9 è arrivato ad Assisi per partecipare all'incontro "di preghiera e testimonianze con 500 poveri provenienti da diverse parti d`Europa e per trascorre con loro un momento di ascolto e preghiera. L'Incontro si svolge in occasione della V Giornata mondiale dei Poveri, che si celebra domenica 14 novembre 2021. Al Suo arrivo, Francesco è stato accolto da alcune autorità sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli.

E' la quinta volta che papa Bergoglio visita Assisi. Il Papa è atterrato poco prima delle 9 in elicottero da Roma e, quindi, ha raggiunto in auto la Basilica che contiene la Porziuncola, la piccola Chiesa restaurata dal Santo poverello.

Ad accoglielo sul piazzale della Basilica, il vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino, alcuni vescovi umbri, monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione che ha promosso la Giornata mondiale dei poveri, il prefetto di Perugia, il sindaco di Assisi, il generale dei Francescani ed il Custode della Porziuncola.

Il papa ha percorso a piedi il lungo viale che porta alla Basilica salutando e stringendo mani e trattenendosi, in particolare, con i tanti bambini delle scolaresche presenti. A Francesco, che dopo l'atterraggio ha voluto fare un breve "fuoriprogramma" andando a visitare il convento delle monache di Santa Chiara facendo ritardare di circa 30 minuti il suo arrivo a Santa Maria degli Angeli, dove gli sono stati consegnati simbolicamente il mantello e il bastone del Pellegrino, "a indicare che tutti sono venuti pellegrini nei luoghi di San Francesco per ascoltare la sua parola".

Con lo stesso bastone il Papa è, quindi, entrato in Basilica dopo aver ascoltato alcune testimonianze e si è diretto verso la Porziuncola dove sosterà in preghiera per alcuni minuti. Dopo alcune testimonianze (da poveri provenienti dalla Francia, dalla Polonia, dalla Spagna e dall'Italia) il Papa pronuncierà il suo discorso.

Tra le persone che partecipano all'incontro con il Papa ad Assisi c'è anche il cardinale francese Philippe Barbarin che accompagna un gruppo di disabili. Barbarin è l'ex arcivescovo di Lione che ha affrontato un processo in Francia, con l'accusa di copertura di abusi, dal quale è uscito scagionato. Dopo l'esperienza giudiziaria ha lascito la diocesi di Lione e si è dedicato ad opere di carità.

