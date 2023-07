Paolo Pero neocoordinatore del movimento ’’Bella Ciao’’

TERNI – Paolo Pero, ternano di 53 anni, è il coordinatore di "Bella Ciao", il movimento politico di sinistra che alle recenti amministrative aveva appoggiato con una propria lista la candidatura a sindaco di Claudio Fiorelli del M5S. "L’assemblea dei militanti che in questi ultimi mesi hanno dato vita al progetto politico che ci ha visto presenti nelle elezioni amministrative ternane – spiega ‘Bella Ciao’ –, ha deciso di proseguire, rilanciare ed estendere quello che a tutti gli effetti è un laboratorio politico e culturale per l’alternativa di attenzione nazionale. Paolo Pero, 53 anni, grafico pubblicitario, già candidato nella nostra lista, sarà affiancato da un coordinamento rappresentativo di tutte le intelligenze, le organizzazioni, i contributi con i quali abbiamo costruito la lista, la coalizione; un progetto politico che si colloca in alternativa all’esistente". "Il nostro impegna resta saldo – conclude Bella Ciao – per cambiare la nostra città da un punto di vista ambientale, sociale e culturale"