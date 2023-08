Allevatrice a 25 anni: “Questa è la felicità, altro che influencer”

Monteleone di Spoleto (Perugia), 14 agosto 2023 – “Altro che influencer, la felicità è fare l'allevatrice. Tra le mie pecore, capre, mucche e in mezzo a queste montagne mi sento anche un po’ Heidi”: parola di Paola Moretti, 25 anni e prossima a diventare mamma di un maschietto, racconta la sua particolare scelta di vita. Il suo allevamento - un centinaio di capi - si trova a Trivio, minuscola frazione del comune di Monteleone di Spoleto, quasi a mille metri di quota.

"Tre anni fa - racconta all'Ansa la giovane - ho perso il lavoro a causa del Covid e così mi sono ritrovata a inventarmi qualcosa. In quel periodo - aggiunge - purtroppo è venuto a mancare anche nonno che da sempre faceva l'allevatore di bestiame e così ho deciso che fosse giunto il momento di buttarmi in definitiva in quello che era stato sempre il mio mondo e cioè il bestiame e l'agricoltura in generale”.

Paola ha conseguito il diploma alla scuola di agraria e nel Dna ha l'amore per la natura. “Vivere quassù, a ridosso dei monti Sibillini è senza dubbio dura, ma è anche un grande privilegio che non toglierò mai al bambino che darò presto alla luce”, dice Paola, giunta quasi al sesto mese di gravidanza.

"Questo è il posto del mio cuore e quando dico di sentirmi un po’ Heidi sono seria, solo qui mi sento davvero bene e non lo cambierei con nessun altro posto al mondo”, spiega l'allevatrice con forcone e fieno in mano mentre dà da mangiare alle pecore.

"Anche se confesso - dice ancora Paola - che a 15 anni sognavo di lavorare nel mondo della moda, ma poi ho capito che ad essere davvero trendy è la natura che ci circonda”.

La sua giornata lavorativa inizia presto. "Alle 6 e mezza - 7 - dice - sono già nella stalla per far mangiare il bestiame e per pulire, poi nel pomeriggio le pecore vengono portate al pascolo e alla sera vengono munte. La giornata finisce non prima delle 20 e 30. Quello degli allevatori è un lavoro duro, ma dà anche parecchie soddisfazioni e può essere una risposta concreta anche a chi è in cerca di un mestiere. Questo è un lavoro concreto che se fatto con passione e amore non morirà mai, lo dico anche a favore di tanti miei coetanei disoccupati”.

Se tra pochi mesi la giovane sarà chiamata a vivere la maternità, sta però già lavorando a nuovi progetti per la sua azienda. "L'obiettivo - rivela - è ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per produrre formaggi e trasformare anche gli ortaggi”.

"Il mio futuro, quello del mio compagno e del bimbo che nascerà è qui, per continuare a sentirmi sempre un po’ Heidi”, conclude Paola.