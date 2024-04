Panorami sonori della musica contemporanea. Due serate con “Orizzonti Spring“ al Santa Cecilia

Punta sull’immagine e sugli universi poetici che questa parola sa evocare il Festival “Orizzonti Spring 2024“, rassegna dedicata ai linguaggi della contemporaneità, curata dal compositore Marco Momi e promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica in collaborazione con il collettivo Opificio Sonoro. L’appuntamento è per domani e venerdì alle 20.30 all’Auditorium Santa Cecilia con due serate che vedranno protagonisti i solisti di Opificio Sonoro (nella foto) con ospiti il soprano Niki Lada e il violoncellista Claudio Pasceri (info e biglietti su www.perugiamusicaclassica.com e allo 0755722271).

Si parte domani con un omaggio alla compositrice finlandese Kaija Saariaho recentemente scomparsa, di cui verranno proposti il brano Die Aussicht e "alcune pagine per flauto ed elettronica e per ottavino – sottolinea Momi – che fanno parte del suo alto testamento artistico, in un succedersi di pezzi pensato come alternanza di scene madri cinematografiche". “Dire Fare Baciare Lettera Testamento“ è il titolo del concerto di giovedì che si snoda tra brani di Georges Aperghis, di Michaël Levinas, di Simon Steen-Andersen e Franck Bedrossian. Venerdì, sempre alle 20.30, il Festival proporrà il concerto “Screen Flickering Noises“ che, spiega Momi, "sposta il fuoco dall’immagine al supporto attraverso il quale la osserviamo". In programma ci saranno musiche di compositori contemporanei come Vittorio Montalti, Luca Francesconi, Sofia Gubaidulina e Fausto Romitelli. Il collettivo perugino “Opificio Sonoro“ è formato da Claudia Giottoli, flauto e ottavino, Andrea Biagini, flauti, Raffaella Palumbo, clarinetti, Sara Mazzarotto, violino, Stefano Bruno, violoncello, Giacomo Piermatti, contrabbasso, Francesco Palmieri, chitarra elettrica, Filippo Farinelli, pianoforte Samuele Telari, fisarmonica, Simone Pappalardo, elettronica, diretti da Marco Momi.