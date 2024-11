Pane e frutta non ti vanno?. Agli studenti box anti-spreco

SPOLETO - Si chiama “Buon gusto senza spreco“ l’iniziativa nazionale per contrastare lo spreco alimentare a mensa, coinvolgendo attivamente gli alunni, che il Comune ha realizzato in collaborazione con i gestori del servizio mensa per le scuole di Spoleto Coop Sociale B+ e Cir Food SC. La frutta e il pane non consumati a mensa non finiranno nel cestino, ma verranno portati a casa dagli studenti grazie a speciali box antispreco riutilizzabili. L’iniziativa è stata avviata in questi giorni, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Le scuole primarie interessate a ricevere il box antispreco, da utilizzare per conservare il pane e la frutta non consumati a pranzo, potranno inviare la loro manifestazione di interesse all’ufficio scolastico competente all’indirizzo [email protected], indicando la classe, il numero degli alunni ed il docente referente. La frutta e il pane, di qualità biologica come la maggior parte degli alimenti destinati alla ristorazione scolastica, potranno quindi essere riposti in modo igienico, permettendo ai bambini e alle bambine di consumare il cibo in un secondo momento. Il Comune verificherà il corretto impiego dei contenitori, l’andamento ed il gradimento dell’iniziativa. “Buon gusto senza spreco“ s’inserisce tra le iniziative di educazione alimentare e ambientale attivate nelle mense scolastiche di Spoleto, come Menù al contrario, Merenda spreKozero, Merenda che bontà.