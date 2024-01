Pambieri e Greco al Caporali e Don Bosco con “Nota stonata“

Giuseppe Pambieri e Carlo Greco (insieme nella foto) diretti da Moni Ovadia, sono i protagonisti di “Nota stonata“ di Didier Caron, in scena domani alle 21 al Teatro Caporali di Panicale e venerdì alle 20.45 al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino.

L’azione si svolge nei primi anni ’90, alla Filarmonica di Ginevra, nel camerino di un direttore d’orchestra di fama internazionale. Miller. Rientrato alla fine di un concerto, il maestro viene importunato da un invadente spettatore Dinkel, che si presenta come suo grande ammiratore. Ma più il colloquio fra i due si protrae, più il comportamento di questo visitatore diventa strano e oppressivo. Finché si giunge a scoprire un oggetto del passato. "La pièce di Didier Caron è, a mio parere, un testo teatrale deflagrante – dice Moni Ovadia – e la regia – deve porsi al servizio dello scavo attoriale per guidare, provocare ed ‘estorcere agli attori’ una totale immersione in una temperie prima ancora che in una messa in scena teatrale". I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075 57542222, dalle 17 alle 20.