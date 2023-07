Palio delle Barche Stasera il via col corteo storico

PASSIGNANO – Da stasera al via il Palio delle Barche di Passignano. "La prima novità di questa edizione – spiegano i responsabili dell’Ente Palio, Terradura e Ragnoni – sarà il corteo storico che si svolge domenica (oggi, ndr), nella prima domenica e non nella seconda, e sarà in notturna, dalle 22. Ogni rione rappresenterà una famiglia: Centro storico Oddi, San Donato Baglioni, mentre Centro Due e Oliveto Della Penna e Della Corgna, alleati dei Baglioni". A precedere il corteo, alle 21.30, la consegna delle chiavi della città al gran cerimoniere del Palio. Nelle giornate di domani, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio ci saranno tutte le sere dalle 19.30 le prove singole dei rioni e poi uno spettacolo. Come da tradizione, lunedì 24 alle 22.30 ci sarà quello pirotecnico musicale ‘Incendio del castello’, che rievoca la tradizione medievale di incendiare il maniero conquistato.