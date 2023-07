Palio delle Barche, lo show Trionfa il Rione Oliveto

Si è chiusa con la vittoria del Rione Oliveto e il trionfo dei colori bianco e verde la quarantesima edizione del Palio delle Barche di Passignano sul Trasimeno. Una gara avvincente, con l’Oliveto che si è imposto sui rivali di Centro Storico, Centro Due e San Donato. Una bellissima giornata sulle rive del lago con migliaia di persona a godersi l’evento. In ognuno dei quattro rioni concorrenti ci sono 60 portatori, un equipaggio da due rematori ed una portabandiera, il portabandiera a terra. Ogni sera al lavoro in ogni rione ci sono le cucine. E poi ci sono i figuranti, gli organizzatori, e lo staff che tutto l’anno lavora al Palio, insomma un gigantesco ingranaggio in cui tutto deve filare. Quest’anno si è sperimentato il corteo storico in notturna e inoltre è stato anticipato alla prima serata della manifestazione, mentre ieri pomeriggio prima della gara a sfilare sono stati i colori dei Rioni.

E’ stato un pittoresco momento in cui sostenitori, rionali, famiglie e bambini hanno potuto sfoggiare le più fantasiose pitture sui volti e l’abbigliamento, il tutto nel rispetto dei propri colori. Ma tra le tante novità di quest’anno c’è da rilevare anche il mancato spettacolo pirotecnico tradizionalmente collocato alla mezzanotte dell’ultimo giorno di Palio. "Quest’anno purtroppo non è stato possibile effettuare i tradizionali fuochi sul lago per via delle normative vigenti – ha scritto ieri mattina l’Ente Palio. "Aaccogliamo il dispiacere di molti, è anche il nostro. Stiamo comunque lavorando ad una soluzione per le prossime edizioni, sperando nella comprensione dei molti appassionati, che hanno potuto comunque godere di una settimana piena di eventi ed una programmazione importante come ogni anno. Il Palio è la manifestazione di tutti, è impegno e volontariato. Non è sempre possibile conciliare tutto e nel caso dei fuochi sul lago purt®®roppo non è dipeso da noi. Il Palio delle Barche va oltre uno spettacolo pirotecnico, è passione e impegno di Rioni, volontari e professionisti che ogni giorno dell’anno dedicano tempo e amore a tutto questo da 40 anni".