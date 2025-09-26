Palio de San Michele . Maxischermo e accessi limitati per garantire sicurezza

Sant’Angelo ha chiuso, con la sua "Insert coin", la serie di sfilate dei 4 rioni e ci si prepara al gran finale di domenica, con la Lizza e l’assegnazione del Palio de San Michele. Con grande attenzione al tema della sicurezza. Così ieri si è riunita la commissione di pubblico spettacolo proprio con focus specifico sulla definizione delle misure di sicurezza richieste per la serata del 28 settembre. Con le novità rappresentate dall’installazione di un maxischermo (che consentirà a tutte le persone presenti in piazza, nell’area limitrofa alla virata sud, di seguire integralmente lo svolgimento della corsa e l’assegnazione del Palio) e dalla creazione di una zona "parterre" (nell’area limitrofa all’Arco di Portella, con posti acquistabili online e in biglietteria).

"In vista della Lizza e successiva assegnazione del Palio, come richiesto e concordato con le autorità di pubblica sicurezza, saranno previste misure specifiche per garantire lo svolgimento ordinato della manifestazione e assicurare a cittadini e visitatori la piena fruibilità dell’evento in condizioni di sicurezza" viene evidenziato in una nota del Comune e dell’ente Palio. Intorno alla tribuna e nell’area della piazza compresa tra l’incrocio con via Roma e l’Arco di Portella verrà costituita la zona di sicurezza, come disposto dalle autorità competenti. L’area sarà a numero contingentato e limitato, con una capienza massima di circa 2.200 persone, comprendente anche il pubblico già presente in tribuna. Ci sarà il "parterre" mentre il resto degli spazi della piazza, fino al Comune, sarà invece a ingresso libero, ma costantemente controllato per evitare situazioni di affollamento.