Pale eoliche, valutazione negativa sulla costruzione

GUALDO TADINO - Valutazioni negative sulla progettata costruzione delle pale eoliche nella zona collinare ovest del gualdese e nocerino. I commenti, anche dopo la "partecipazione" riservata ai "portatori di interesse" invitati nel pomeriggio di martedì nella sala consiliare del municipio, ribadiscono molti dei motivi evidenziati nell’assemblea pubblica, alla quale la ditta proponente, la Renexia spa di Chieti, ha partecipato soltanto da remoto. Le 10 torri sono troppo grandi, alte 200 metri, il doppio del duomo di Milano, impattanti a livello visivo ed acustico, in zone agricole antropizzate. I consiglieri comunali Alessia Raponi della Lega ed il civico Paolo Cappelletti temono che si possa "devastare il nostro territorio a livello ambientale e paesaggistico", dicono che ci "sarebbe un impatto sul patrimonio identitario, irreversibile"; i benefici ci sarebbero per la società privata, non per la comunità, e gli "effetti negativi sulla nostra sicurezza e sulla nostra salute". Chi è interessato, potrà ancora inviare pareri, suggerimenti, criticità in forma scritta all’indirizzo PEC ([email protected]) del Comune entro le ore 12 di venerdì 16 febbraio.