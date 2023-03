Palazzo Spada al veleno Coalizioni già frantumate in vista delle comunali

Palazzo Spada come una polveriera in vista delle amministrative di metà maggio. A due mesi dal voto le opposte coalizioni rischiano di andare in frantumi, disgregazione in parte già avvenuta. Oggi a Terni il conclave del centrosinistra umbro dovrà trovare una sintesi tra le candidature a sindaco, già ufficializzate, del medico Claudio Fiorelli per il M5S e del docente universitario Josè Maria Kenny, presentatosi come civico ma pronto a finire tra le braccia del Pd. Un summit che nasce tra i malumori ma che potrebbe sfociare anche nelle “primarie“ di coalizione, per salvare il salvabile e provare, addirittura, a vincere le elezioni. Polemica nelle ultime ore sulla presenza di Alessandro Gentiletti, consigliere comunale uscente di Senso Civico, che nelle scorse settimane aveva provato a tessere la rete del candidato unico, bucata dai colpi di mano dei partiti. Sostenuto da Terni Valley ma “abiurato“ da sinistre varie, comunque dovrebbe esserci. Peraltro il M5S ha chiesto la presenza di tutti i consiglieri comunali di opposizione. La destra ternana non sta meglio, tanto che attende da Roma (cioè dagli uffici di Giorgia Meloni e Matteo Salvini) indicazioni sul dà farsi. Il Latini bis non è in discussione per la Lega, mentre FdI con l’annunciata candidatura dell’assessore al bilancio, Orlando Masselli, fa la voce grossa sui voti. Non si esclude il patatrac: ognuno per sé. Del resto Terni è sempre stata un “laboratorio politico“. E la comunità se n’è accorta bene, guardando al declino pluridecennale.

Ste.Cin.