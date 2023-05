Palazzo Lucarini festeggia i suoi trent’anni di mostre e arte

"Presenti: Trentanni di Palazzo Lucarini". E’ lo slogan creato per festeggiare il trentesimo anniversario della fondazione di Palazzo Lucarini con una ‘festa’ cittadina che invade il centro storico di Trevi con una mostra diffusa nelle vie e nelle piazze. Oggi dalle 16 il borgo sarà teatro di una rassegna con oltre cento stendardi artistici prodotti da artisti nazionali e internazionali per festeggiare il trentennale del Centro per l’Arte Contemporane a Palazzo Lucarini. Gli artisti sono stati invitati a realizzare un manufatto dalle dimensioni comprese tra 100x70 e 200x70 ma libero di contenuto, tecnica e materiale, ora esposto sul davanzale degli edifici comunali e delle abitazioni dei cittadini che hanno aderito al progetto. Alle 16 in piazza Mazzini, è prevista un’azione performativa legata all’opera di Romano Bertuzzi e Andrea Marinucci. Dalle 17 alle 20 presso il Giardino di villa Fabri, avrà luogo Birthday Lucarini. L’evento che prevederà un rinfresco, sarà aperto agli artisti e alla cittadinanza per sostenere l’attività di Palazzo Lucarini. Nei suoi primi 30 anni, ha allestito un gran numero di mostre di arte contemporanea esponendo opere di artisti nazionali ed internazionali e ha curato l’educazione al contemporaneo di oltre cinquemila giovani con il ‘Progetto OfficinedellUmbria’ – Didattica e laboratori di sperimentazione creativa. Palazzo Lucarini Contemporary è oggi una delle realtà artistiche e culturali più importanti della Regione Umbria, un soggetto altamente sperimentale sia relativamente ai linguaggi artistici contemporanei, sia nel settore didattico. Attualmente, Palazzo Lucarini ospita due Mostre: “Art 4 future“ di Mario Consiglio e Laura Patacchia e “non c’è Luce nella ferita“, installazione di Satya Forte, quinto episodio della serie Boys don’t cry.