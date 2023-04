Palazzo Gallenga potenzia i rapporti con il Giappone

Prosegue la missione in Giappone del rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, che in questi giorni ha incontrato i vertici di alcune istituzioni nipponiche con cui intende rafforzare le collaborazioni didattiche e scientifiche. La delegazione è stata ricevuta alla Tokyo University dal rettore Mafune Fumitaka e dall’italianista Mariko Muramatsu, i quali hanno ribadito l’importanza del rapporto con Perugia e la necessità di strutturare i programmi riguardanti i loro allievi che vengono in Italia.