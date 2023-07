Palazzo Donini e Corte dei Conti ai ferri corti

Se non è guerra tra Regione e procura della Corte dei Conti, poco ci manca. Palazzo Donini replica sulla possibile "compromissione per gli umbri del diritto alla salute" e rassicura i cittadini che il "diritto alla salute è prioritario nelle politiche regionali". "Il sistema di valutazione delle performance del Mes per l’anno 2022 – spiega l’ente – mostra un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti con 27 parametri su 29 fuori dall’area critica". Per quanto riguarda il recupero delle prestazioni sospese durante la pandemia," l’Umbria complessivamente si classifica al quinto posto della classificazione Gimbe 2022 con l’89 per cento di recupero complessivo, percentuale sottostimata perché l’Umbria è la Regione che ha recuperato il 100% degli screening già nel 2021". Per i controlli regionali sulle strutture sanitarie private convenzionate, la Regione comunica che nei controlli esterni su prestazioni di ricovero degli erogatori pubblici e privati per il 2022 sono state sottoposte a controllo un numero di cartelle pari a 11.843 di cui 947 (percentuale del 10% sulla casistica)".