Palazzo dei Priori: la corsa. Monni riparte dal Lilli: "Perugia merita di più"

Massimo Monni ha annunciato ieri la sua candidatura a sindaco di Perugia, collocandosi nell’area riformista popolare per chi non si riconosce né nella destra né nella sinistra. L’ex consigliere regionale, anima socialista, poi forzista e Pdl, ha scelto gli spazi dell’ex cinema Lilli, per presentarsi alla città. Una sceltasimbolica ma di contenuto, in quanto rappresentativa di uno dei punti cardine del suo programma: il recupero e la rivitalizzazione dei luoghi e delle opere che hanno fatto la storia della città. In piedi, accanto alla biglietteria, Monni ha spiegato perché è tornato in politica dopo qualche anno di pausa: "Perugia ha un grandissimo potenziale ancora da esprimere – ha detto - invece stiamo assistendo al suo declino. Dobbiamo avere le idee chiare, il coraggio di fare scelte innovative e la determinazione di mantenere fino in fondo gli impegni presi, pensando al bene della città senza sottostare né a logiche né a equilibri di partito che spesso si giocano in ambito nazionale". Sarà appoggiato da due liste: una civica e una politica riformista e popolare, di cui si sta occupando l’ex consigliera regionale Carla Casciari. Non è escluso che correrà anche con il puntello di un terzo schierameto

Ai numerosi partecipanti che hanno preso parte all’incontro (tra cui politici di lungo corso come l’ex senatore Franco Asciutti, Ilio Liberati, Donatella Porsi, Antonio Bartolini, Carla Casciari, Walter Orlandi e l’ex calciatore Walter Novellino) Monni ha illustrato poi le parole chiave della sua discesa in campo. Tra queste: valorizzazione dell’ospedale, sicurezza, contrasto alla violenza sulle donne, viabilità e i trasporti.

Silvia Angelici