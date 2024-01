"Palazzo Bufalini cuore della città". Partiti i lavori per 540mila euro

Interessato da lavori sin dagli anni ’80, attualmente sul loggiato Bufalini il Comune ha concentrato due importanti investimenti per un totale di 540mila euro, cofinanziando l’intervento per circa la metà. Le opere inserite nel Pnrr riguardano la ristrutturazione del loggiato Gildoni e della cupola di copertura, e sono già partite (lo stralcio è di 250 mila euro di cui 100 mila dalle casse comunali). Secondo l’amministrazione, che in questi giorni ha svolto un sopralluogo, gli interventi torneranno "a dare centralità al loggiato sia per la socialità quotidiana che per gli eventi, attraverso il restauro della vetrata" composta da circa mille pannelli realizzata all’inizio del ‘900 per chiudere il loggiato e con la manutenzione straordinaria del solaio sottostante e della scala a chiocciola che collega il seminterrato. Quasi 300 mila euro, tra finanziamento del Gal Alta Umbria e un mutuo acceso dal Comune, serviranno invece per ridare nuova funzionalità al palazzo, con la riapertura del Quadrilatero al piano nobile, della Sala degli Specchi, della Sala degli Stucchi e la copertura; con un impianto di videosorveglianza a tutela della sicurezza del luogo, più volte finito al cento di fatti di cronaca. La manutenzione straordinaria del loggiato Gildoni completerà la funzione di protezione dagli agenti atmosferici della copertura in vetro situata a 23 metri di altezza.

Il cantiere che riguarderà gli spazi interni di Palazzo Bufalini, per il quale è stata espletata la gara, darà il via a interventi per permettere l’accessibilità e la fruibilità del palazzo per visite turistiche e manifestazioni culturali, ma anche alle associazioni che hanno sede al suo interno. A piano terra saranno installate le telecamere che monitoreranno tutto il loggiato. "Saranno così restituiti alla collettività alcuni degli spazi più belli della città che già in passato hanno mostrato grandi potenzialità per ospitare eventi culturali, mostre e conferenze: su Palazzo Bufalini faremo una grande opera di recupero che ci inorgoglisce poichè si tratta di un luogo identitario per i tifernati, che vogliamo torni a essere il punto di riferimento della vita pubblica e delle manifestazioni", dicono il sindaco Luca Secondi, il vice Giuseppe Stefano Bernicchi e l’assessore Riccardo Carletti. I responsabili del procedimento dei lavori: per la cupola e cortile interno l’architetto Benedetta Rossi; per la riqualificazione dei locali interni ingegner Martina Alessandrini, l’impresa edile che ha iniziato il primo intervento è la "Edilizia 3M" di Perugia mentre il progettista e direttore dei lavori è l’architetto Francesco Rosi.