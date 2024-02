"Palazzina servizi Usl2. E gli stanziamenti?"

FOLIGNO - A che punto sono gli stanziamenti per la palazzina dei servizi Usl2 che dovrebbe essere realizzata con i fondi Inail? A chiederselo è la consigliera Pd Rita Barbetti, che ha presentato una interrogazione indirizzata al sindaco Stefano Zuccarini, al presidente del consiglio comunale Lorenzo Schiarea e al segretario generale. L’atto ripercorre la vicenda degli stanziamenti e la nascita delle case di comunità. Si cita il Dpcm del 4 febbraio 2021 su ‘Iniziativa per edilizia sanitaria’ che "prevedeva la costruzione di un nuovo edificio per centro servizi Usl Umbria 2, per un importo di 18 milioni". Barbetti ricorda anche la delibera di giunta regionale 152 nella parte in cui si legge "in aggiunta alla previsione di ubicare a Foligno la sede del distretto di riferimento, il Dpcm 4 febbraio 2021 recante iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo delle edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare", ricomprende nell’elenco il finanziamento di euro 18 milioni per la realizzazione di un nuovo edificio a Foligno che potrà ospitare un centro servizi in cui ubicare, oltre il summenzionato distretto, ulteriori attività territoriali quali una Casa di comunità".

Alla luce di questo le domande che pone la consigliera dem sono relative a quale sia la situazione degli stanziamenti previsti dall’Inail. Ci si chiede perché non si sia avuta "alcuna notizia del progetto della palazzina dei servizi Usl 2, della sua ubicazione e soprattutto della realizzazione di una casa di di comunità al suo interno?". Quindi rincara la dose e chiede "perché Foligno non è stata considerata fin dall’inizio degna di avere una casa di comunità".