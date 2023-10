Palazzetti, sedi a Orvieto e Ciconia. La candidata manager pronta ad aprire due uffici elettorali

Un comitato elettorale al centro di Orvieto ed un altro a Ciconia, incontri serrati con i cittadini, associazioni di categoria, di volontariato, categorie economiche. Roberta Palazzetti, la candidata civica con un curriculum da manager internazionale in Procter and Gamble e da amministratore delegato della British Tobacco Italia, si accinge a dare il via alla propria campagna elettorale che partirà all’inizio della prossima settimana. Lo staff che la sostiene, in parte collegato all’associazione Cantiere Orvieto e guidato da Alessandro Punzi, sta stringendo i bulloni per affrontare mesi impegnativi che vedranno la manager concentrata in molti incontri tematici. Lo schema è lo stesso di quello adottato ai tempi di Toni Concina. Anche Palazzetti ha infatti l’esigenza di farsi conoscere dagli elettori avendo vissuto fuori città e all’estero per molti anni. Gli uffici di Orvieto e Ciconia che saranno inaugurati a breve, serviranno a questo e lo staff sta già organizzando i primi incontri. Un focus particolare sarà quello dedicato al tema dello sviluppo e ai rapporti con il mondo imprenditoriale. Intanto lunedi scorso si è tenuto il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia nel corso del quale Umberto Garbini ha esposto i motivi per i quali il partito orvietano ha deciso di sfilarsi dal sostegno a Roberta Tardani per puntare su Palazzetti.

I dirigenti provinciali hanno ribadito piena fiducia a Garbini, ma non sono mancate critiche per la decisione senza averla preventivamente concordata con gli altri livelli provinciali e regionali. Si è infatti trattato di una fuga in avanti che sta mettendo in fibrillazione il partito della premier. A breve ci sarà un incontro chiarificatore con il coordinatore regionale Emanuele Prisco che aveva giudicato prematura la posizione di Garbini e Ceci. L’obiettivo è quello di assumere una posizione condivisa evitando fratture anche se la posizione degli orvietani è irremovibile e la volontà di Prisco di mantenere per quanto possibile l’unità del centrodestra intorno alla ricandidatura del sindaco uscente viene messa a dura prova. Attriti che vengono evidenziati dai supporter dell’altro candidato civico, Stefano Spagnoli, secondo cui anche il sostegno a Palazzetti di Franco Raimondo Barbabella rischia di portare in dote pochi voti, trattandosi più che altro di una posizione personale dell’ex sindaco.

Cla.Lat.