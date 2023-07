PalaTerni, una struttura inaccessibile alle associazioni sportive

"Il PalaTerni non potrà ospitare società e associazioni sportive del territorio", lo denuncia Lorenzo Filippetti, segretario provinciale di Alternativa Popolare. "Il centrodestra, sfruttando un progetto della sinistra, favorisce la costruzione di una bellissima struttura che chiama PalaTerni, con un progetto in cui il Comune mette il terreno, parte dei soldi e il privato la maggior parte dei fondi, in parte anche molti denari della Fondazione Carit – afferma Filippetti – . Poi quando si è prossimi all’inaugurazione, ci accorgiamo che il PalaTerni non potrà mai ospitare società o associazioni sportive del territorio, perché i costi di gestione sono così alti che per fruire della struttura chiunque volesse utilizzarlo per fini sportivi non potrà permetterselo. L’amministrazione di centrodestra presa dalla trance agonistica di costruirlo non ha previsto un regolamento d’utilizzo che riservasse a prezzi calmierati orari per le realtà del territorio". "Quindi non sarà un PalaTerni ma un ‘Pala di chi può permetterselo’ e sarà più un palaeventi che un palasport – continua Filippetti –. Non so come potremo uscire da questa situazione ma sicuramente cercheremo di privilegiare gli interessi dei cittadini".