PalaTerni, Cascata e Ztl Sindaco a tutto campo

TERNI Gestione del nuovo PalaTerni, Cascata delle Marmore e riorganizzazione della Ztl: a tutto campo il sindaco Stefano Bandecchi nel question time. "Il Palazzetto dello sport è stato realizzato dall’ azienda Salini che ha la possibilità di affittare. Salini ha affittato la gestione a una società che fa capo a me in quanto proprietario di Unicusano. Non vedo alcun conflitto di interessi in quanto ho venduto la Ternana si tratta di un affitto e non di concessione", così il sindaco rispondendo a una interrogazione sulle modalità di concessione del Palazzetto dello Sport, presentata dai gruppi Pd, Innovare e M5S. Ancora Bandecchi, in risposta al centrosinistra: "L’aumento di 2 euro non influisce sulle visite alla Cascata. Nei primi sette mesi del 2023, 244 mila ingressi contro i 241 mila dello stesso periodo del 2022. Gli incassi lordi sono stati di 2 milioni e 100mila euro contro il mlione e 800mila euro dello scorso anno. L’aumento di due euro del biglietto non ha portato penalizzazioni". Infine la Ztl.

"Situazione imbarazzante - dice il sindaco – , con una Ztl dove entra una marea di persone. Manterremo il permesso per i residenti veri, che potranno parcheggiare gratuitamente. E coloro che hanno motivi di lavoro. Così si libereranno molti parcheggi"