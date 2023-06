PalaEventi, quale futuro? "Un silenzio inquietante"

"Ci chiediamo quali siano i reali piani dell’amministrazione comunale sull’area del PalaEventi: il sindaco Proietti faccia chiarezza una volta per tutte sullo stato dei lavori dell’European Boxing Academy". E’il ‘colpo basso’ della Lega - i consiglieri comunali Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli e Stefano Pastorelli, capogruppo Lega in Regione Umbria – dopo la nota in cui si annunciava l’incontro fra Comune e vertici della Federazione pugilistica (presidente onorario Franco Falcinelli). Si parlava della convenzione e dell’avvio dei lavori di adeguamento strutturale del PalaEventi per il potenziamento del Centro Federale di pugilato e per la creazione dell’Academy, da realizzare con il contributo a fondo perduto assegnato dal Governo al Comune di Assisi. "Ma perché dell’incontro non si è però saputo nulla: come mai nessuna nota ufficiale dell’amministrazione comunale? Cosa si è deciso? A quando il via definitivo al progetto?", incalzano i leghisti. Che ricordano anche come il Comune di Assisi abbia ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro previsto dal Pnrr, da destinare anche alla creazione dell’Accademia del pugilato. Progetto presentato nel 2021 nel corso di una conferenza stampa alla quale oltre al sindaco Proietti avevano partecipato, fra gli altri, il presidente onorario EUBC Franco Falcinelli, oltre al presidente FPI Flavio D’Ambrosi.

"A distanza di due anni la giunta non ha illustrato nulla di concreto alla cittadinanza – concludono Stefano e Jacopo Pastorelli e Francesco Mignani – Un’idea ambiziosa, molto interessante, che avrebbe permesso la riqualificazione di una zona strategica della città: il condizionale è d’obbligo in quanto la Giunta si chiude nel silenzio".