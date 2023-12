"Paladino dello sport". Premiata Mara Loreti

GUALDO TADINO - Mara Loreti è "Paladino dello sport". Il riconoscimento le è stato consegnato dai presidenti Csen Umbria Fabbrizio Paffarini e del Coni regionale Domenico Ignozza, in occasione della "Festa dello sport" del Centro Sportivo Educativo Nazionale, che svolge promozione sportiva e che ufficializza le proprie attestazioni di stima "ai numerosi protagonisti che prestano la propria opera a favore di chiunque si voglia avvicinare alle attività sportive, sociali e ludico-ricreative, siano esse agonistiche, amatoriali o praticate per finalità salutistiche". Mara Loreti, già docente di scienza naturali nella scuola media, da decenni è attiva nella promozione degli sport all’aria aperta, in particolare dello sci e del ciclismo; amante della montagna, si è adoperata per organizzare eventi, raduni ed attività sui monti gualdesi, soprattutto quando c’è innevamento; è la presidente dello Sci club Valsorda "Roberto Matarazzi". Analogo l’impegno in campo speleologico ed ecologico con l’associazione naturalistica, gli studi e scoperte nel settore, con le "battaglie" per la flora e fauna; attualmente è anche amministratrice del movimento liberi pensatori a difesa della Natura.