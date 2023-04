PalaBarton disco verde "Cantiere in corso La struttura è pronta ad ospitare l’evento"

Il palaBarton in vista degli Europei di volley 2023 ( nello specifico ospiterà le gare della pool A Estonia-Italia il 31 agosto e Serbia-Italia il 1 settembre) è stato oggetto di un sopralluogo da parte dell’assessore allo sport Clara Pastorelli con il dirigente Paolo Felici e Giacomo Capone, i rappresentanti della CEV (confederazione europea volley), il direttore generale delle squadre nazionali della Fipav, il responsabile di Fipav Servizi ed il presidente del comitato umbro della Fipav Giuseppe Lomurno. Obiettivo: verificare lo stato del cantiere che ha per oggetto l’ampliamento e la climatizzazione della struttura.

La delegazione ha preso atto che i lavori stanno rispettando il cronoprogramma. Non è emerso alcun elemento di criticità: pertanto è stato confermato che Perugia ospiterà le due gare dell’Italia della pool A degli Europei maschili. "Gli interventi proseguono secondo le previsioni – spiega l’assessore Pastorelli – Si tratta di opere che ci consentiranno di restituire alla città un impianto di livello internazionale, con maggiore capienza, più moderno, sicuro e confortevole, pronto ad ospitare le gare del campionato europeo maschile della nostra Italia. Siamo estremamente soddisfatti, dunque, dell’esito di questo secondo sopralluogo effettuato dai rappresentanti della CEV e della Fipav con i quali l’interlocuzione è costante e la collaborazione continua. Questa degli Europei è un’occasione imperdibile per la nostra città che avrà una grande visibilità a livello mondiale confermandosi tra le principali realtà nel volley sia a livello nazionale che internazionale. Vorrei da ultimo ringraziare la Regione dell’Umbria per l’importante contributo che ha destinato al palaBarton".