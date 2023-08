PalaBarton, allarme per gli Europei Tra una settimana squadre in campo ma l’impianto è ancora un cantiere

di Alberto Aglietti

PERUGIA

C’è molto fermento attorno ai lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del palasport di Pian di Massiano che vede inesorabilmente scadere il conto alla rovescia per l’inizio dei Campionati Europei di pallavolo maschile. Ad una settimana dalla prima partita la situazione pare essere in alto mare, con l’impresa edile che ha preso in appalto i lavori costretta a correre per completare l’opera. L’accesso alla struttura è ovviamente impedito ai non autorizzati per la presenza del cantiere, e risulta difficile provare a sbirciare all’occhio dei curiosi. L’impianto di ventilazione pare essere pronto (ma occorre comunque testarlo), la creazione degli angoli di collegamento tra le curve e le gradinate invece pare molto indietro. Nella ipotesi migliore saranno pronti tre su quattro, ma realisticamente nessuno di questi potrà ospitare pubblico per l’evento continentale. Le prime partite ufficiali del torneo sono previste dal calendario per mercoledì 30 agosto (Germania–Estonia e Svizzera–Serbia) ma le nazionali arriveranno nel capoluogo umbro il lunedì ed utilizzeranno il campo di allenamento del palazzetto Pellini il martedì.

Manca davvero poco, dunque, con la prevendita dei biglietti che procede spedita ma con più di qualche lecito dubbio per l’opera che, a rigor di logica, doveva ormai essere stata completata. La preoccupazione per gli addetti ai lavori e per i dirigenti federali è altissima, anche perché giovedì ci sarà una ispezione della Cev per verificare lo stato dell’arte. Tutto si può fare ma anche un ‘semplice’ collaudo per ottenere l’agibilità appare quantomeno complicato in questo periodo di ferie estive. Questione di poco e sapremo come finirà, la cosa che però balza all’occhio è che gli angoli creati non sono proprio belli a vedersi, e forse qualche posto a sedere potrebbe non avere una visuale ottimale. Negli ultimi due anni è stata sistemata la sala stampa, la sala ospitalità, gli spogliatoi delle squadre, il tabellone elettronico, la tribuna retrattile. Restava un nodo da sciogliere, il più importante di tutti, quello che riguarda l’ampliamento dei posti a sedere. "Perugia corre spedita verso l’appuntamento del Campionato Europeo di pallavolo maschile", scriveva a febbraio l’amministrazione comunale del capoluogo. Il ritardo di inizio lavori e la mancanza di materiali ha però fatto slittare tremendamente le date.