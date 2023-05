Pala del Signorelli Copia in dono al sovrano

C’è voluto un mese e mezzo di intenso lavoro per lo staff della Bottega Tifernate, che hanno realizzato una copia, identica all’originale, del "Martirio di San Sebastiano" dipinto a tempera su tavola di Signorelli conservato nella Pinacoteca. L’opera andrà in omaggio al Re Carlo III d’Inghilterra in occasione della sua incoronazione. Ieri mattina in "bottega" si sono svolte le ultime fasi di preparazione dell’opera con tanto di firma e dedica a Re Carlo III sul retro dell’enorme "pala".

Prima dell’imballaggio e del volo di sola andata per Londra, tutti i collaboratori della Bottega Tifernate hanno voluto rendere omaggio al Re, alla famiglia reale, al popolo inglese, posando per una foto ricordo accanto al dipinto sulle note dell’inno nazionale inglese. "Quattro persone per più di un mese hanno lavorato su turni fino a notte per completare l’opera che è molto grande, 2,80 metri per 1,80 metri: un dipinto che normalmente si realizza in sei-otto mesi. Siamo stati facilitati dal fatto della presenza dell’opera nella Pinacoteca comunale, circostanza che ha reso tutti i processi che portano alla pictografia, più spediti, veloci" , dicono Francesca e Stefano Lazzari, i titolari della Bottega . I membri dello staff della Bottega Tifernate che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: Sonia Donati, Loredana Gnoni, Sara Marsili, Erica Pitocchi, Nadia Tacchini. Preparazione supporto: Marcello Giombetti e Jeremy Maillet. Grafica: Sara Falleri e Lorenzo Rometti. La decisione di rendere omaggio al Re e alla Gran Bretagna con l’opera di Luca Signorelli è in linea con le celebrazioni del 500enario e venne annunciata circa un mese e mezzo fa. L’opera verrà ora consegnata a una delle associazioni che sono il punto di riferimento di Re Carlo e della famiglia reale per iniziative benefiche ed umanitarie.