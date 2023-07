Pagamenti, è pressing sull’Asm

TERNI Confartigianato Terni ringrazia l’amministrazione comunale "per l’attenzione dimostrata alle problematiche che affliggono le imprese dell’indotto Asm e per l’impegno profuso in questa direzione, che dimostra nei fatti la considerazione dell’indotto Asm come una risorsa strategica e un patrimonio essenziale di imprenditorialità". Così l’associazione all’esito dell’incontro con il vicesindaco Riccardo Corridore. "Il tema principale ha riguardato i tempi di pagamento delle forniture - continua Confartigianato – che generano alle imprese dell’indotto oneri bancari e sconfini sui conti correnti, che riduce la liquidità complessiva delle pmi del territorio. Le imprese dell’indotto a causa dei ritardi hanno finito per finanziare di fatto la liquidità di funzionamento dell’Asm". Tra le richieste delle imprese, "il rispetto dei tempi di pagamento di massimo 90 giorni dello scaduto corrente; il pagamento dei debiti pregressi fino a settembre 2022 con un piano di rientro da agosto 2023".