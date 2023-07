Pagamenti, appalti, efficienza Siglato il patto Comune-Asm

TERNI – Patto tra Comune e Asm per "pagamenti, appalti , efficienza". "Costruttivo e proficuo l’incontro con l’amministratrice delegata di Asm, Tiziana Bonfiglio – afferma il vicesindaco Riccardo Corridore –.La ringrazio per la disponibilità, la competenza e lo spirito di collaborazione. In particolare sono emersi specifici esiti positivi e impegni reciproci che è giusto evidenziare". Tra questi: implementazione delle squadre di riparazioni perdite; rafforzamento del pattugliamento della polizia locale per contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono dei rifiuti su tutto il territorio; in tema di appalti di Asm si procederà alle aggiudicazioni senza ribasso; sul fronte pagamenti alle ditte, l’impegno consiste nel pregresso pagato entro giugno 2024 mentre per il corrente i pagamenti avverranno entro 120 giorni; efficientamento del servizio con una "rigorosa valutazione delle prestazioni di dirigenti e dipendenti" .