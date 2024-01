Padroni di casa fermati dal ’rosso’. Ma per vincere serve di più

ORVIETANA

0

SANSEPOLCRO

0

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Gomes (71’ Cuccioletta), Vignati, Ricci, Congiu, Fabri (58’ Di Natale), Orchi (58’ Proia), Santi (95’ Stampete), Gco (78’ Manoni), Marsili. All. A. Rizzolo

SANSEPOLCRO: Distasio, Del Siena (65’ Buzzi), Fremura, Della Spoletina, Gorini, Borgo, Piermarini, Fracassini, Pasquali (84’ Brizzi), Ferri Marini (71’ Essoussi), Grassi. All. M. Bonura

Arbitro: Rompianesi di Modena (Todaro – Toschi)

Note: Esp. Marsili (35’), Della Spoletina (89’) d. a. . Del Siena (70’) dalla panchina. Esp. Broccatelli v.allen. Orvietana per proteste

ORVIETO La partita finisce a reti inviolate.Partita senza reti, quanto ricca di mutazione nello stato d’animo dei numerosi presenti, per quanto accaduto in campo e nella zona adiacente le panchine. Orvietana e Sansepolcro volevano entrambe i tre punti , senza trovare, però, il qualcosa in più che riesce a fare la differenza. L’Orvietana, proposta con l’ormai consueto modulo del 3-5-2 ha mancato completamente la partita nei primi quarantacinque minuti, rifacendosi nella ripresa, per di più giocata in inferiorità numerica. I bianconeri hanno fatto il contrario, sfiorando il gol e marcando una supremazia costante fino al riposo per poi spegnersi gradatamente nel corso della ripresa. L’arbitraggio del sig. Rompianesi c’ha messo del suo, per via dell’estrazione di cartellini di cui, un direttore di gara con più personalità, avrebbe fatto a meno. Come in occasione dell’espulsione di Marsili, poco dopo la mezz’ora, sventolando il rosso per un fallo molto dubbio e senza cattiveria poco dopo l’aver ricevuto il giallo. Meno pesante, per l’economia della gara, l’espulsione di Della quando mancava 1’ al novantesimo.L’Orvietana, timida, pasticciona e troppo lunga fin dalle battute iniziali, finiva per convincere gli avversari come il colpaccio fosse alla portata. Marricchi, Greco e Santi, quest’ultimo ancora a secco ma autore di una prestazione molto generosa, riuscivano a mantenere in piedi la baracca. Faceva altrettanto Proia, subentrato a gara in corso. Il portiere superandosi con una deviazione d’istinto sulla botta di Della Spoletina dalla corta distanza, Greco, onnipresente nel tappare i buchi causati dalla cattiva giornata di altri compagni, Santi a far reparto da solo e mettere apprensione alla difesa. Troppo poco, comunque, per sperare di portare a casa qualcosa di importante. Il modulo sembrava mancare degli interpreti giusti. Meglio, il 4-4-1 adottato per necessità dopo l’espulsione di Marsili. Ed è probabilmente da qui che si dovrà ripartire. Perché, nella ripresa, si è vista una formazione molto più squadra. Che, ha “rischiato” addirittura di vincere, con i tentativi di Vignati, Santi e più in particolare con il tiro di Cuccioletta, a due minuti dal 90’, a botta sicura ma sversato da un prodigioso recupero di Borgo.

Roberto Pace