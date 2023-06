Padre e figlia in prognosi riservata dopo terribile incidente sull'E45

CITTA’ DI CASTELLO – Padre e figlia gravissimi a seguito di un terribile incidente che si è verificato attorno alle ore 19 di ieri sera lungo la E45 in direzione nord poco prima dello svincolo di Promano mentre stavano viaggiando, insieme, in sella a una moto. Entrambi (residenti nel comune tifernate) sono in prognosi riservata: la ragazza, di appena 20 anni è ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia; il padre 50 anni (M.S. le iniziali) è stato trasportato in ospedale a Città di Castello. I due stavano viaggiando in sella a una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Città di Castello si sono scontrati con un’autovettura condotta da una donna che ha finito la propria corsa ribaltandosi su un fianco. L’impatto è stato tremendo. Immediato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale tifernate dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La ragazza invece è stata immediatamente trasferita al Santa Maria della Misericordia in codice di massima urgenza: gravissimi i traumi riportati. Ora lotta tra la vita e la morte. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso. Rallentamenti al traffico in E45 per consentire i soccorsi.