Padel, “sbocciano“ i campi. Spoleto ne conterà ventidue

SPOLETO – Una città dei campi da padel? È quanto si prospetta entro breve, perché dopo il boom durante la pandemia più imprenditori hanno pensato che questo divertente sport, che deriva dal tennis, avrebbe potuto garantire un investimento sicuro e magari anche un facile guadagno. E allora entro qualche mese Spoleto si potrebbe ritrovare con ben 22 campi da padel. Il primo campo è stato realizzato nel 2018 al resort Fontepino fino ad arrivare ai 13 attuali. Non finisce qui però, perché nella frazione di Santo Chiodo si è in procinto di aprire un centro sportivo indoor con altre 4 campi ed il Comune di recente ha dato via libera al project financing proposto dalla “PolaSport Spoleto“ per la riqualificazione del Palatenda di via Laureti (ex centro vaccinale) che ospiterà altri 4 campi. L’ultimo campo, in ordine di tempo, in via di realizzazione sorgerà nella frazione di San Giacomo, in prossimità della chiesa e a realizzarlo è lo stesso Comune nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’ex campo da calcio. "In Spagna – afferma il maestro federale Pierluigi Porzi – il rapporto è di un campo da padel ogni 3500 abitanti. Ai 22 campi di Spoleto dobbiamo aggiungere anche gli 8 che si trovano nel comune di Trevi. Il numero dei praticanti dopo la pandemia è notevolmente sceso. In questo momento l’offerta è maggiore della domanda. L’unica soluzione per tentare di colmare questo gup è quella di investire sui giovani e sviluppare la cultura del padel".