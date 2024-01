Padel Cup Il torneo che pensa al sociale. Quando lo sport incontra la generosità

La “Paolo Rossi“ Foundation torna protagonista in Umbria con la Padel Cup un evento che mette insieme l’attenzione al sociale e la competizione sportiva. La competizione andrà in scena dal 15 al 18 febbraio al Thunder Sport Center. Il torneo, il cui ricavato sarà devoluto ai progetti di solidarietà della Paolo Rossi Foundation, è stato presentato ieri da Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, oltre che fondatrice e presidente della Fondazione dedicata al campione del mondo, con Clara Pastorelli, assessore allo sport e Maurizio Mencaroni, vicepresidente Federazione italiana tennis e padel Umbria.

"Perugia – ha commentato Federica Cappelletti – è importante per tanti motivi, è la mia città, ospita la sede operativa della fondazione e poi Paolo ha giocato a Perugia e qui sono nate le nostre figlie. Con la Padel cup che per il secondo anno organizziamo qui ci è piaciuta l’idea di avvicinare uno sport giovane e molto popolare come il padel alla beneficenza". La Padel cup sarà suddivisa in gironi all’italiana ognuno con tre o quattro squadre e prevede sia la categoria maschile che quella femminile. I livelli di gioco saranno medio, medio-alto e alto e le partite prevedono due set con un eventuale terzo set long tie break al 10 con doppio vantaggio. Per le iscrizioni: https://padel.paolorossifoundation.it. "Siamo onorati che la Paolo Rossi Foundation abbia scelto nuovamente il padel – ha commentato Mencaroni –. Nel 2023 sono stati circa 5mila i tesserati del mondo padel che rappresentano 36 associazioni, su 18100 tesserati Fitp Umbria. Ringrazio la fondazione di quello che fa".