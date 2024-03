Paciano, torna la tv giapponese: "Tradizioni, famiglie e il quotidiano"

Paciano torna in Giappone. La tv giapponese ha fatto visita a Paciano alla ricerca dei valori più autentici. Dopo otto anni, le telecamere dell’emittente BS-NTV tornano in Umbria per documentare la vita quotidiana in un piccolo borgo e come sia cambiata in questo lasso di tempo. Si sono appena concluse le riprese della troupe nipponica che nel fine settimana è stata ospite di Paciano e della sua comunità. “Racconti dei borghi meravigliosi d’Italia“ è il titolo della serie di documentari che l’emittente Nippon Television BS trasmette dal 2007, raccontando la quotidianità e la filosofia di vita degli abitanti. Già nel 2016 Paciano era stata protagonista di una puntata. Adesso a distanza di anni si è scelto di tornarvi per riprendere il filo del racconto. "In ogni puntata – spiega la produzione – documentiamo la vita quotidiana, le storie e i pensieri di persone dai 7 ai 107 anni, che hanno voglia di raccontarsi. Ci proponiamo di far emergere la bellezza nascosta nei piccoli paesi d’Italia, l’attaccamento al territorio, la volontà di salvare le antiche tradizioni, l’amore per la famiglia e i compaesani, la vita di ogni giorno tra gioie e difficoltà. Il programma è molto seguito in Giappone, dove va in onda ogni sabato sera alle 18". A Paciano la troupe si è recata al Centro sociale anziani per riprendere una tipica serata danzante tra ritmo e leggerezza. Alcune registrazioni poi sono state effettuate nelle famiglie già conosciute per osservarne i cambiamenti: la crescita dei figli e dei nipoti, la perdita di persone care, nuovi arrivi e nuove occupazioni. E poi focus sui saperi che un luogo come questo riesce a custodire. "Siamo felici – dice il sindaco Riccardo Bardelli – che la Tv giapponese abbia deciso di tornare a Paciano e vogliamo ringraziarli. La trasmissione mostra a chi abita dall’altra parte del mondo la vita quotidiana di un piccolo borgo".