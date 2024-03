Pac 2000A Conad dona un’ambulanza

PERUGIA – Una nuova ambulanza per il trasporto neonatale all’Azienda ospedaliera di Perugia. Un mezzo all’avanguardia, donato da Pac 2000A Conad. La cerimonia si è tenuta alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e dell’assessore regionale alla salute e al welfare, Luca Coletto. Dotato di caratteristiche tecniche particolari per il trasferimento di neonati critici, tra cui una barella ammortizzata per il trasporto in totale sicurezza del paziente in culla, e strumentazioni all’avanguardia, il mezzo sarà messo a disposizione del servizio unico regionale "Servizio Trasporto Emergenza Neonatale" e andrà ad implementare il parco ambulanze 118. Presenti alla cerimonia anche il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Perugia, il dottor Giuseppe De Filippis, la dottoressa Stefania Troiani, il personale sanitario del dipartimento materno Infantile e della centrale regionale del 118 e Danilo Toppetti, amministratore delegato di Pac 2000A Conad che ha spiegato: "Abbiamo deciso di donare questa ambulanza per rispondere alla richiesta arrivata da parte del personale sanitario dell’azienda ospedaliera e per dimostrare il nostro supporto al lavoro quotidiano che svolgono con passione e coraggio nella cura dei pazienti. Il nostro è un gesto di vicinanza alle molte famiglie che si trovano ad affrontare situazioni delicate dopo la nascita dei propri bambini e alla comunità".

La presidente Donatella Tesei ha voluto ringraziare il personale sanitario dell’Ospedale e ha sottolineato il contributo che Pac 2000A apporta al territorio umbro non solo dal punto di vista economico ma anche sociale.