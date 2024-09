Otto fotografie sull’essere “Madri“, la mostra di Giulia Corinti

Otto fotografie bellissime che ritraggono altrettanti mamme umbertidesi con i loro bimbi oppure incinte. Una mostra delicatissima ed emozionante quella allestita dalla fotografa Giulia Corinti, in occasione della Festa della Natività della Madonna, un modo per sottolineare la maternità di Maria come filigrana preziosa di quella di ogni donna. Titolo della esposizione semplicemente “Madri“, originale progetto fotografico nato nel 2018 e già esposto nel Museo Santa Croce, dedicato nel contempo ai luoghi mariani di Umbertide. Corinti ha immortalato otto mamme i quegli angoli suggestivi della città dove è presente l’immagine della Vergine. Tra queste anche l’effige (vandalizzata purtroppo) della Madonna della Pace di via Alberti. "La grande bravura e sensibilità di Giulia, artista, donna e soprattutto mamma – ha detto la vicesindaco Annalisa Mierla che ha fortemente voluto la mostra – è tutta in questi splendidi scatti".

Pa.Ip.