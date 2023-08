OSPITE A SORPRESA

Colpo grosso per il festival internazionale “Green Music“ ideato e diretto da Maurizio Mastrini: a coronare questa settima edizione che ha attraversato l’estate umbra sarà il grande regista Pupi Avati per uno spettacolo a Monte del Lago di Magione, in collaborazione con il Comune che ha inserito questo evento all’interno del Festival delle Corrispondenze; in scena dal 5 al 10 settembre . Un evento che nasce nell’ambito del Premio nazionale Vittoria Aganoor Pompilj riservato a lettere e carteggi, che si tiene annualmente a Monte del Lago per raccontare l’arte attraverso il fascino della corrispondenza epistolare.