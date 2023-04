Ospedale, visite gratuite per la ’’Settimana rosa’’

Arriva la settimana rosa all’ospedale di Città di Castello in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile. Organizzata da Fondazione Onda l’ottava edizione dell’open week si terrà dal 17 al 22 aprile negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 354 strutture tra cui quella tifernate. Onda dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche, e convegni in presenza e da remoto. Ecco le iniziative all’ospedale di Città di Castello: lunedì 17 aprile dalle 14,30 alle 18 - sala gialla di Ostetricia e Ginecologia- colloqui con ostetrica e medico senza prenotazione; martedì 18 aprile dalle 11 alle 13 ambulatorio diabetologico aperto per colloqui in presenza; mercoledì 19 aprile dalle 10 alle 12 -poliambulatorio A- visita con urologo (prenotazione entro oggi al 3482546994); venerdì 21 aprile dalle 14,30 alle 18 -sala gialla di Ostetricia e Ginecologia- altri colloqui in presenza con ginecologo e con medico senologo e medico ginecologo (no prenotazione). Dal 18 al 20 aprile nel blocco C sono in programma colloqui in presenza con neurologo e professionisti sanitari per esami. Due i convegni organizzati: il primo, da remoto, è previsto per lunedì, dalle 14,30 alle 18, e tratterà i "Percorsi di nascita", venerdì 21 aprile dalle 16 alle 18 sala riunioni (primo piano ingresso D) è in programma un open day in presenza a ingresso libero dal titolo: "Facciamo una meno-pausa... di riflessione". Altre iniziative al centro salute mentale da lunedì 17 a giovedì 20 aprile.