Ospedale, un’estate in sofferenza Nessun rinforzo a Diabetologia

Disservizi in Diabetologia: nessuna garanzia per il ripristino dell’organico precedente. A seguito dei trasferimenti di un paio di medici era stato attivato un bando dalla Usl per le sostituzioni, ma nessuno si è detto disponibile. Il caso della Diabetologia – che serve 5 mila pazienti di tutto il comprensorio e che da tempo ha subito un forte ridimensionamento a livello di organico – è finito al centro del consiglio comunale.

Il sindaco Luca Secondi ha riferito la comunicazione della direttrice del Distretto Usl Umbria 1 Daniela Felicioni in risposta all’interpellanza della capogruppo della Lista Civica di maggioranza Rosanna Sabba. Il primo cittadino ha fatto il punto sull’organizzazione del servizio distrettuale di Diabetologia, di cui è responsabile il dottor Roberto Norgiolini e che opera nei poliambulatori in ospedale. Nel reparto attualmente sono in servizio due medici diabetologi per 56 ore settimanali, tre infermieri a 36 ore ognuno, un podologo a 18 ore e una dietista a 20 ore settimanali. Nel servizio operano anche i volontari dell’associazione Il Cammino.

"Per ragioni di necessità" negli anni scorsi un paio di medici erano andati altrove e l’organico aveva subito un ridimensionamento. L’Usl Umbria 1 ha quindi attivato un incarico provvisorio e successivamente un bando per coprire alcune ore, ma né l’incarico, né il bando hanno avuto l’esito sperato per assenza di medici disponibili a ricoprire il posto vacante. C’è una difficoltà in atto, collegata al reperimento dei medici che per onestà intellettuale dobbiamo riconoscere sia una problematica nazionale. Certamente però a livello locale – ha puntualizzato il sindaco - auspichiamo che questo dibattito possa essere uno stimolo affinché si possa intervenire velocemente per risolvere le criticità".

Nel dibattito si è inserito anche il consigliere del Psi Luigi Gennari che, da paziente del servizio di Diabetologia, ha testimoniato "l’enorme sforzo che il personale sta facendo nel nostro ospedale in condizioni di sotto-dimensionamento; le problematiche che ci sono impediscono però di rispondere a tutte le esigenze dei pazienti". Rosanna Sabba ha chiosato: "Bisognerebbe chiedersi perché c’è una fuga dei medici dal pubblico al privato. Le due unità uscite dal reparto di Città di Castello non sono andate in pensione, sono medici che hanno scelto altre destinazioni...".