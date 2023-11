Ospedale, sono ’spariti’ i volontari: "L’Azienda ha dimezzato il servizio"

In tanti si sono chiesti come mai da un paio di mese siano scomparsi dai corridoi dell’ospedale di Perugia i volontari con il gilet rosso che danno indicazioni ai visitatori e che un tempo ‘regolavano’ anche l’afflusso delle auto nei parcheggi. E la risposta la forniscono il segretario di Uilp Umbria, Elisa Leonardi e il presidente dell’associazione Ada Luciano Taborchi. "Da mesi - affermano - in previsione della scadenza della convenzione per detti servizi, le tre associazioni di volontariato avevano chiesto un incontro con la direzione dell’Azienda ospedaliera per discutere il rinnovo e l’estensione delle attività di accoglienza ad altri punti di accesso dell’Ospedale. Invece l’Azienda, con atto unilaterale, senza alcun confronto preliminare con le associazioni e neppure con le organizzazioni sindacali, ha dimezzato a partire dal mese di settembre il servizio di accoglienza offerto dai volontari e ad agosto ha convocato le tre associazioni solo per comunicare la decisione assunta. Abbiamo chiesto alla direzione dell’Azienda ospedaliera un incontro per discutere di quella scelta, ma ad oggi non è giunta alcuna convocazione. Da settembre, quindi, il servizio è presente solo in un punto di accesso all’ospedale di Perugia".

"Sono parecchi anni che i volontari di Ada Umbria prestano servizio di accoglienza, informazione e orientamento ai cittadini, insieme ad Auser e Anteas, nei principali punti di accesso – continuano – Il servizio costituisce la prima cartina di tornasole sulla qualità che può offrire il complesso ospedaliero. Anche seguendo una logica prettamente aziendalistica, l’utilizzo del volontariato per una serie di servizi consente di abbattere i costi e dirottare le risorse su quelle che sono le vere emergenze. Il taglio operato dalla Azienda ospedaliera – aggiungono – è un’ulteriore dimostrazione della scarsa considerazione che si ha verso il buon funzionamento dei servizi e del decadimento del servizio sanitario pubblico nella nostra regione. Chiediamo alla Direzione dell’Azienda ospedaliera di Perugia e all’assessore alla Sanità della Regione dell’Umbria, al di là di tutte le belle parole che figurano nei piani e programmi socio-sanitari, quale ruolo intendono riconoscere al volontariato".

Immediata la replica dell’Azienda Ospedaliera: "La rimodulazione del servizio di accoglienza è stato condivisa in un apposito incontro, avvenuto ad agosto, con le associazioni interessate. Sulla proposta di rinnovo secondo la nuova articolazione di prestazioni, tutte e tre le associazioni (ADA Umbria, AUSER, ANTEAS Perugia Odv) hanno confermato la disponibilità alla prosecuzione dell’accordo di convenzione, con il rinnovo firmato a settembre 2023. La Direzione aziendale sottolinea come l’articolazione del servizio possa essere modificata, in accordo con le associazioni interessate, qualora intervengano ulteriori e diverse esigenze. Il servizio di orientamento al cittadino rimane comunque garantito con una postazione presente al Cup centrale (blocco P). Nell’ingresso principale è invece presente il servizio di portierato. La Direzione aziendale crede fortemente nel valore del volontariato.