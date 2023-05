Ospedale, siamo alle solite Ancora letti nei corridoi ’Rischiamo l’assuefazione’

"Ancora letti aggiunti nei corridoi di molti reparti dell’ospedale di Perugia". Ed è ancora Nursind che segnala la problematica come non risolta ed a rischio “assuefazione”. A sollevare di nuovo il problema è il coordinatore regionale del sindacato degli infermieri, Marco Erozzardi che ricorda come "da oltre un anno abbiamo avviato uno stato di agitazione nei confronti della Azienda Ospedaliera di Perugia per le gravi condizioni di lavoro nelle quali sono chiamati ad operare i professionisti infermieri nelle corsie di molti reparti a causa dei numerosi letti aggiunti nei corridoi. A seguito delle nostre decise azioni di rimostranza la direzione generale della Azienda Ospedaliera si è attivata. Dobbiamo, infatti, riconoscere come vi sono state, e vi sono ancora, azioni in atto volte a ridurre la grave problematica e condotte attraverso interlocuzioni continue con la Ausl Umbria 1". NurSind però, dopo aver atteso alcuni mesi per verificare se vi fosse un’effettiva riduzione del fenomeno grazie ai provvedimenti presi fino’ora e di carattere interaziendale, "vuole segnalare come purtroppo poco o nulla sia effettivamente cambiato: le misure messe in atto non sono sufficienti. Le condizioni in cui versano alcuni pazienti appoggiati nei corridoi richiederebbero un grado di assistenza idoneo e dignitoso. Ma il rischio è che i letti nei corridoi diventino la normalità..."