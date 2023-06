Ospedale “Santa Maria“ In vista lavori per due milioni

TERNI - Al via a breve interventi strutturali all’ospedale Santa Maria per circa due milioni. Si tratta dei lavori che riguardano la manutenzione del plesso e la realizzazione della struttura Ufa, per i farmaci antiblastici. I lavori, per un valore a base d’asta di oltre un milione, dureranno un anno. L’obiettivo è migliorare i risultati e ottimizzare le risorse. A breve partirà anche il progetto per l’Unità farmaci antiblastici, per la realizzazione di una struttura modulare interna per un valore di 900mila euro. L’obiettivo è incrementare la quota di farmaci per le terapie oncologiche prodotti al Santa Maria. "Subito dopo il mio insediamento – commenta il direttore generale Andrea Casciari – si sono attivati numerosi cantieri, soprattutto nelle aree di maggiore necessità, quali radiologia, endoscopia digestiva, anatomia patologica, malattie infettive. A breve inoltre saranno attivati i lavori del pronto soccorso e dell’osservazione breve intensiva".