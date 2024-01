"Ospedale, riattivare la vigilanza h24". Uil Fpl all’attacco: "Ci sono problemi di sicurezza e con i carichi di lavoro"

"Ristabilire la vigilanza h24 all’ospedale di Foligno". Il caso dell’infermiera aggredita dal familiare di un paziente, che aveva ritenuto il 118 essere arrivato troppo tardi torna a far interrogare addetti ai lavori e operatori sulla sicurezza dell’ospedale di Foligno. Così il segretario regionale Uil Fpl, Paolo Leonardi, e il segretario aziendale Sandro Peciarolo, tracciano un quadro dei problemi. "L’episodio di violenza – dicono – è solo una componente della situazione dell’ospedale, nel quale c’è un problema di sicurezza, oltre ai carichi di lavoro e all’organizzazione". Leonardi e Peciarolo sottolineano come gli operatori ospedalieri siano "la frontiera di un complesso meccanismo e che gran parte delle scelte che si trovano a operare sono il frutto di regole e procedimenti che sono obbligati a rispettare. Così, con la medicina di territorio inesistente e una rimodulazione delle funzioni degli ospedali, il Pronto soccorso di Foligno si trova a far fronte a un ritorno degli accessi ai livelli pre covid, con un sensibile aumento della complessità delle problematiche che arrivano da tutto il comprensorio". Parlando di numeri: nel 2019 c’erano 53mila accessi, nel 2020 35mila e il 2023 chiude con 50mila, ma il 2024 inizia con 165 al giorno, dal 1° gennaio. "I picchi arrivano nei momenti di ‘ponti lunghi’ o nei fine settimana, quando il territorio è più assente e non funge da filtro. D’altronde, con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e guardie mediche ridotte, i cittadini si riversano al Pronto soccorso". Leonardi e Peciarolo evidenziano il nesso tra il ridimensionamento di Assisi e Spoleto e la ‘pressione’ su Foligno, dove "torna il fenomeno delle ‘barelle’ come letto di degenza nei reparti". Sul fronte della sicurezza: "L’ospedale di Foligno ha accessi ovunque e i reparti diventano insicuri senza più un controllo all’ingresso. Ricordiamo i problemi negli spogliatoi, per i quali l’azienda si era impegnata anche se senza far seguire fatti concreti. Chiediamo che venga riattivata la sorveglianza h24 all’ingresso, vengano contingentati gli ingressi dopo una certa ora e riattivato il servizio di vigilanza com’era prima del Covid".