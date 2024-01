Ospedale, resta la mobilitazione: "No ai tagli", c’è il nuovo presidio

Nonostante le rassicurazioni dell’assessore regionale Luca Coletto sul mantenimento dei servizi all’ospedale di Città di Castello, i sindacati di Cgil e Uil hanno organizzato una manifestazione di sensibilizzazione per per dire, ancora una volta "No ai tagli nella sanità locale". Domani in piazza Matteotti dalle ore 10 alle 12 verrà effettuato un volantinaggio sui problemi della sanità pubblica regionale e territoriale: "Vogliamo impedire l’ulteriore indebolimento dei presidi sanitari territoriali a vantaggio del rilancio della prevenzione come strumento di salvaguardia dei cittadini nella vita quotidiana e nei luoghi di lavoro. Diciamo con forza no allo smembramento delle eccellenze a Città di Castello come il reparto di senologia e quelli di radioterapia e oncologia che verranno declassati".

Così scrivono i sindacati di Cgil e Uil insieme alle sigle dei pensionati in una nota nella quale invitano la cittadinanza a partecipare all’iniziativa di domani nel corso della quale sarà ribadita anche l’esigenza di rafforzare la struttura complessa di diabetologia sulla quale gravano seimila assistiti. Tra i punti caldi della questione sanitaria, oltre ai tagli in ospedale, anche "la realizzazione di una Casa di Comunità adeguata e funzionale, per rafforzare i servizi, ridurre le ospedalizzazioni e migliorare l’assistenza domiciliare".

Le organizzazioni sindacali non si arrenderanno di fronte a quello che viene definito, nonostante le rassicurazioni arrivate dall’assessore, "un depauperamento calcolato e predeterminato della sanità regionale. Per questo siamo pronti ad attuare tutte le azioni utili per continuare a garantire ai cittadini un servizio sanitario pubblico e contro ogni atteggiamento della giunta regionale che sembra stia attuando un rapido e progressivo smantellamento della sanità pubblica, a favore di quella privata: una scelta politica che divide i cittadini e che lascia senza cure chi non ha i soldi necessari per accedere alla sanità privata", precisano ancora i rappresentanti dei sindacati che rimarcano infine "l’esigenza di azioni per la riduzione delle liste di attesa e per riattivare immediatamente la copertura degli organici con il personale necessario come previsto dagli accordi sindacali".