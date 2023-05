Ospedale, pianoforte all’ingresso Potrà suonarlo chiunque voglia

Cerimonia di consegna ieri mattina di un pianoforte collocato nell’ingresso principale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia a disposizione di pazienti, familiari e personale. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Unico di Garanzia (Cug) dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - che opera per incentivare il benessere lavorativo, il rispetto dei principi di pari opportunità e il contrasto di ogni forma di violenza - insieme alla Direzione aziendale. Lo strumento è in comodato d’uso gratuito ed è stato consegnato all’Ospedale da “Erreti Musica” di Perugia. Il pianoforte è è a disposizione di chiunque voglia suonare per allietare le persone in attesa. La cerimonia è stata arricchita dalla jam session del dottor Luigi Gallucci (contrabbasso), della dottoressa Francesca Cencetti (pianoforte) e del medico specializzando Davide Stivalini (voce) e dall’esibizione al pianoforte del volontario del servizio civile, Lorenzo Baracchi.